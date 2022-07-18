Son dakika haber... TABUTA SARILAN ŞEHİT TEĞMENİN BABASI KOMUTANIM CANIM OĞLUM

PENÇE-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek (30), memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Hakkı Civelek oğlunun tabutuna sarılarak, "Komutanım, canım oğlum" diyerek ağladı.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in cenazesi gece saatlerinde askeri uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı'na getirildi. Şehidin cenazesi daha sonra Sakarya'nın Karasu ilçesine götürüldü. Şehidin Gölköprü köyünde bulunan babaevinin önünde helallik alındı. Burada "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atılarak, tekbir getirildi. Şehidin annesi Ayşe Civelek ve kız kardeşi Fatma Civelek cenaze aracının kapılarının açılmasının ardından baygınlık geçirdi. Yakınları ve görevli askerler gözü yaşlı aileye destek oldu.

Şehidin cenazesi daha sonra Gölköprü Camii'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehidin annesi Ayşe Civelek, babası Hakkı Civelek, şehidin kardeşleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hakkı Civelek cami önünde oğlunun tabutuna son kez sarılarak, "Komutanım, canım oğlum. Tabutla mı gelecektin benim aslan oğlum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

ŞEHİT TEĞMEN EYLÜL AYINDA EVLENECEKMİŞ

Geride gözü yaşlı anne, baba ve 6 kardeş bırakan Şehit Ömer Faruk Civelek'in nişanlı olduğu ve eylül ayında evleneceği öğrenildi. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasına konulup askeri törenle Gölköprü Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.