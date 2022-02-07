Tabutları kızakla çektiler - Son Dakika

Tabutları kızakla çektiler

SİVAS Sivas'ta zorlu kış şartları dolayası ile vatandaşlar cenazelerini büyük zorluklarla defnettiler.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sivas Belediyesi ve İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken kar küreme araçlarının giremediği bazı köylerde hayat adeta durdu. Sivas'ın Zara İlçesi Alişir ve Becekli Köyünde iki farklı cenaze zorlu kış şartlarında defnedildi. Köylüler yer yer bir metreyi bulan karda düşe kalka cenazelerini taşımaya çalıştılar. Öte yandan yurt dışından Becekli köyüne gelen bir cenaze, ilkel bir kızakla mezarlığa taşınabildi. Zorlu defin işlemi cep telefonu kameralarına yansıdı.