Tabutlu "evde kal" çağrısına adli işlem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tabutlu 'evde kal' çağrısına adli işlem yapıldı - Son Dakika

Tabutlu "evde kal" çağrısına adli işlem yapıldı

6 saat önce

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşların evde kalması uyarısında bulunmak için otomobilinin üzerinde "Eğer bu okunan selanın senin ya da bir sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal" yazılı bir tabutla tur atan kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşların evde kalması uyarısında bulunmak için otomobilinin üzerinde "Eğer bu okunan selanın senin ya da bir sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal" yazılı bir tabutla tur atan kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, özel sektörde işçi olarak çalışan Murat Ç. (33), koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına vatandaşların uymadığı gerekçesiyle minyatür bir tabut hazırladı.

Üzerine de "Eğer bu okunan sela senin ya da bir sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal" yazısı asan Murat Ç, tabutu aracının üstüne bağlayarak kent merkezinde tur attı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli işlem sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik, Asayiş ve Güvenlik Şubesi ekipleri şahsın Dodurga Mahallesi'de bulunan evine giderek minyatür tabuta el koydu.

Emniyete götürülen Murat Ç. hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan işlem yapıldığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Murat Ç, gazetecilere yaptığı açıklamada, topluma bir mesaj verebilmek ve evde durmayıp dışarı çıkanlar için bir proje yapmak istediğini ifade etti.

Yaptığı bu proje sonucunda olumlu tepkinin yanında olumsuz tepkiler de aldığını belirten Murat Ç, "Yapacak bir şey yok. Devletimizin kurallarına uyacağız. Bu da bir örnek mesela. Uymazsak sonuçlarına katlanıyoruz." dedi.

Tabutlu evde kal çağrısına adli işlem yapıldı

İşçi, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:38 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı         
14:55
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar         
13:29
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu         
13:14
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak         
13:08
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı         
13:06
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı         
12:17
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı         
11:56
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı         
11:36
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var         
11:28
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 02:30:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tabutlu "evde kal" çağrısına adli işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]