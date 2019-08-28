Tabuttan 300 kilo esrar çıktı
2 saat önce
Kolombiya'da tabuta saklanmış 300 kilo esrar ele geçirildi
Kolombiya
'da polis tabuta paketler halinde yerleştirilmiş 300 kilo esrar ele geçirdi.
Santander bölgesinde düzenlediği operasyonda bir cenaze arabasının içinde tabutta paketlenmiş 300 kilo kenevir buldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:00
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