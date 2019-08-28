Son Dakika Haberleri: Tabuttan 300 kilo esrar çıktı
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Tabuttan 300 kilo esrar çıktı

2 saat önce

Kolombiya'da tabuta saklanmış 300 kilo esrar ele geçirildi

Tabuttan 300 kilo esrar çıktı, System.String[]
Kolombiya'da polis tabuta paketler halinde yerleştirilmiş 300 kilo esrar ele geçirdi.

Santander bölgesinde düzenlediği operasyonda bir cenaze arabasının içinde tabutta paketlenmiş 300 kilo kenevir buldu.
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Kolombiya, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:00 
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