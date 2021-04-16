81 yaşındaki iş insanı Adana Demirspor'un eski su topu oyuncularından İlhan Demirdal, dün hayatını kaybetti. Demirdal için düzenlenen cenaze törenine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de katıldı.
Fatih Terim, Adana Demirspor'un efsane ismi İlhan Demirdalın tabutunu omuzladı. Cenazeyi taşıdıkları sırada tabutun direği Fatih Terim'in elinde kaldı. Terim'in şaşkın görüntüsü kameralara yansıdı.
Son Dakika › Spor › Tabutun direği Fatih Terim'in elinde kalınca ne yapacağını şaşırdı! İşte o anlar - Son Dakika Spor