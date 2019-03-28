Son Dakika Haberleri: Tabutunda Duvakla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tabutunda Duvakla Son Yolculuğuna Uğurlandı

10 dakika önce

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Şeyma Kılıç, tabutunda duvakla son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Şeyma Kılıç, tabutunda duvakla son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü birinci sınıf öğrencisi Şeyma Kılıç'ın cenazesi, hastanedeki işlemin ardından Fatih Mahallesi'ndeki Kuba Camisi'ne getirildi. Tabutunun üzerine duvak örtülen Kılıç, cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde baba Faruk Kılıç'ın güçlükle ayakta durduğu ve okul arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Cenaze törenine Kılıç'ın ailesi, okul arkadaşları, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

Yavuz Selim Coşkun (20) yönetimindeki 58 ABB 790 plakalı otomobil, dün Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi A Binası önünde aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilmiş, sürücü ile araçta bulunan Şeyma Kılıç (22), ablası Büşra Esma Kılıç (24) ve Emin Duha Özkaynakçı (20) yaralanmıştı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şeyma Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:26 Kaynak: AA

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