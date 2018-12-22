Son Dakika Haberleri: Tabutunun Son Örtüsü Galatasaray Bayrağı Oldu

Tabutunun Son Örtüsü Galatasaray Bayrağı Oldu

6 saat önce

Geçtiğimiz Çarşamba gecesi Uzunköprü'de aracı ile park halinde iken belirlenemeyen bir sebepten dolayı aracında çıkan yangında mahsur kalan Emrah Akın İstanbul kartal eğitim ve araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tabutunun Son Örtüsü Galatasaray Bayrağı Oldu, System.String[]
Geçtiğimiz Çarşamba gecesi Uzunköprü'de aracı ile park halinde iken belirlenemeyen bir sebepten dolayı aracında çıkan yangında mahsur kalan Emrah Akın İstanbul kartal eğitim ve araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy de öğlen namazına müteakip toprağa verilen Akın'ın cenazesine yüzlerce insan katıldı. Emrah Akın'ın annesi köy camisinde tabuta sarılarak son kez oğlunun görmek istedi. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Emrah Akın'ın tabutuna Uzunköprü Ultraslan temsilcileri tabutuna son örtüsü olarak Galatasaray bayrağı sardılar. Akın, kılınan öğlen namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:41 Kaynak: İHA

Çarşamba İlçesi, Emrah, Galatasaray, Uzunköprü, Güncel
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