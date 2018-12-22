Tabutunun Son Örtüsü Galatasaray Bayrağı Oldu
6 saat önce
Geçtiğimiz Çarşamba gecesi Uzunköprü'de aracı ile park halinde iken belirlenemeyen bir sebepten dolayı aracında çıkan yangında mahsur kalan Emrah Akın İstanbul kartal eğitim ve araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Geçtiğimiz Çarşamba
gecesi Uzunköprü
'de aracı ile park halinde iken belirlenemeyen bir sebepten dolayı aracında çıkan yangında mahsur kalan Emrah
Akın İstanbul
kartal eğitim ve araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy de öğlen namazına müteakip toprağa verilen Akın'ın cenazesine yüzlerce insan katıldı. Emrah Akın'ın annesi köy camisinde tabuta sarılarak son kez oğlunun görmek istedi. Fanatik Galatasaray
taraftarı olan Emrah Akın'ın tabutuna Uzunköprü Ultraslan temsilcileri tabutuna son örtüsü olarak Galatasaray bayrağı sardılar. Akın, kılınan öğlen namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:41 Kaynak: İHA
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