TACCI , KOBİ’lere ABD kapısını açacak
1 saat önce
Yeniden yapılanan TACCI'nın Başkanı Ali Koçak, yeni dönemde Anadolu'da yapılanmaya ağırlık vereceklerini ve daha çok KOBİ'nin ABD pazarına girebilmeleri için çaba göstereceklerini söyledi.
Yeniden yapılanan TACCI'nın Başkanı Ali Koçak, yeni dönemde Anadolu'da yapılanmaya ağırlık vereceklerini ve daha çok KOBİ'nin ABD pazarına girebilmeleri için çaba göstereceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:52
İtalyan gazeteci vergilere dikkat çekmek için Pompeo'ya parmesan peyniri hediye etti Bakan Soylu, ABD'nin yaptırım kararına verdiği yanıtta FETÖ göndermesi yaptı Trump'ın tehditleri Türk insanına soruldu! İşte anketten çıkan sonuç Halkbank: ABD'de iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır