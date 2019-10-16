Son Dakika Haberleri: TACCI , KOBİ’lere ABD kapısını açacak
Son Dakika Ekonomi TACCI , KOBİ’lere ABD kapısını açacak

TACCI , KOBİ’lere ABD kapısını açacak

1 saat önce

Yeniden yapılanan TACCI'nın Başkanı Ali Koçak, yeni dönemde Anadolu'da yapılanmaya ağırlık vereceklerini ve daha çok KOBİ'nin ABD pazarına girebilmeleri için çaba göstereceklerini söyledi.

TACCI , KOBİ’lere ABD kapısını açacak, System.String[]

Yeniden yapılanan TACCI'nın Başkanı Ali Koçak, yeni dönemde Anadolu'da yapılanmaya ağırlık vereceklerini ve daha çok KOBİ'nin ABD pazarına girebilmeleri için çaba göstereceklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ali Koçak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:52 
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