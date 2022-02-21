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Tacettin Bayır'dan Akbaşoğlu'na abaküs önerisi: Kargoya biraz sonra vereceğim bu abaküs ile biraz matematik çalışmasıdır - Son Dakika

Tacettin Bayır'dan Akbaşoğlu'na abaküs önerisi: Kargoya biraz sonra vereceğim bu abaküs ile biraz matematik çalışmasıdır

21.02.2022 14:47

Sosyal medyada gündem olan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun enflasyon açıklamasına bir tepki de CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'dan geldi. Bayır, "Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamalar matematik bilmediğini ortaya koydu. O yüzden kendisine tavsiyem kargoya biraz sonra vereceğim bu abaküs ile biraz matematik çalışmasıdır" dedi.

Bir televizyon programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, " Fransa'da 150 euroya yapılan alışveriş, yüzde 7'lere varan enflasyon sebebiyle artık 750 euro oldu." şeklinde yorum yaptı. CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, "Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamalar matematik bilmediğini ortaya koydu. O yüzden kendisine tavsiyem kargoya biraz sonra vereceğim bu abaküs ile biraz matematik çalışmasıdır" dedi.

"BU ABAKÜS İLE BİRAZ MATEMATİK ÇALIŞSIN"

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun enflasyon hesabına tepki gösterdi. Bayır, "Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamalar matematik bilmediğini ortaya koydu. O yüzden kendisine tavsiyem kargoya biraz sonra vereceğim bu abaküs ile biraz matematik çalışmasıdır" dedi.

"MATEMATİK BİLMEDİĞİNİ ORTAYA KOYDU"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bir televizyon programında, "Fransa'da 150 Euro'ya dolan poşet şimdi 750 Euro'ya doluyor. Yüzde 6-7 oranında enflasyon var. Fransa bitmiş" sözleriyle tartışma konusu oldu. CHP'li Bayır, Akbaşoğlu'nun yaptığın matematik hesabını, eline aldığı bir abaküsle eleştirdi. Abaküsü Akbaşoğlu'nun makamına göndereceğini Anlatan Bayır,"AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Akbaşoğlu'na, bugün İzmir Hisarönü'nden bir abaküs aldım. Çünkü dün yaptığı açıklamalar, gerçekten inanılmaz şaşırtıcıydı, matematik bilmediğini ortaya koydu. Avrupa'da sözüm ona 150 Euro'ya çantayı dolduran bir vatandaş, yüzde 5 ve yüzde 6'lık enflasyonla artık 750 Euro'ya dolduruyormuş. Herhalde Sayın Akbaşoğlu 'yüzde 6' ne demek olduğunu bilmiyor ya da 150 Euro ile 750 Euro arasındaki farkı bilmiyor. O yüzden kendisine tavsiyem kargoya biraz sonra vereceğim bu abaküs ile biraz matematik çalışmasıdır." dedi. (Anka)

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Tacettin Bayır'dan Akbaşoğlu'na abaküs önerisi: Kargoya biraz sonra vereceğim bu abaküs ile biraz matematik çalışmasıdır Tacettin Bayır'dan Akbaşoğlu'na abaküs önerisi: Kargoya biraz sonra vereceğim bu abaküs ile biraz matematik çalışmasıdır AK Parti vekilin enflasyon açıklaması sosyal medyanın diline düştü! Sunucu uyarmıştı AK Parti vekilin enflasyon açıklaması sosyal medyanın diline düştü! Sunucu uyarmıştı 'İmamoğlu ve Yavaş görevlerine devam edecek' diyen Kılıçdaroğlu'ndan adaylığa yeşil ışık: 5 genel başkan isterse aday olurum! "İmamoğlu ve Yavaş görevlerine devam edecek" diyen Kılıçdaroğlu'ndan adaylığa yeşil ışık: 5 genel başkan isterse aday olurum!

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