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Tacik-Kırgız sınırında dün çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı - Son Dakika

Tacik-Kırgız sınırında dün çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

28.01.2022 11:39
Tacik-Kırgız sınırında dün çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında dün çıkan silahlı çatışmada 2 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında dün çıkan silahlı çatışmada 2 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tacikistan Sınır Koruma Birliğinden yapılan açıklamada, dün Tacik-Kırgız sınırında çıkan silahlı çatışmada, biri ambulans şoförü olmak üzere 2 Tacik vatandaşının öldüğü, 6'sı asker 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı da dün çıkan silahlı çatışmada 11 Kırgız askerinin yaralandığını açıkladı.

Tacik yetkililer, sınırdaki durumun istikrarlı olduğunu kaydederken, çatışmanın yaşandığı Çorkuh kasabasında Tacikistan Sınır Koruma Birliği Komutanı Rajabali Rahmanali ve Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşıyev'in başkanlığındaki iki ülke heyetlerinin görüşmelerinin devam ettiğini ve tarafların oluşturduğu ortak komisyonun çatışmanın meydana geldiği bölgede çatışma nedenlerinin tespit edilmesine yönelik incelemelerini sürdürdüğünü aktardı.

İki ülke vatandaşları arasında dün akşam çıkan gerginlik sınır muhafız askerlerinin de dahil olmasıyla silahlı çatışmaya dönüşürken, her iki taraf da çalışmanın meydana gelmesinde karşı tarafı suçlamıştı.

Yaklaşık 1000 kilometre ortak sınırları bulunan Tacikistan ile Kırgızistan arasında, henüz sınırların tam belirlenmemesi ve sınır anlaşmazlıklarından dolayı, sınırda zaman zaman gerginlikler meydana geliyor.

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Kırgızistan, Tacikistan, Ambulans, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tacik-Kırgız sınırında dün çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tacik-Kırgız sınırında dün çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı - Son Dakika
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