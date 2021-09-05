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Tacik lider Ahmed Mesud, Pencşir'deki çatışmaların sonlanması için Taliban'a çağrı yaptı - Son Dakika

Tacik lider Ahmed Mesud, Pencşir'deki çatışmaların sonlanması için Taliban'a çağrı yaptı

05.09.2021 20:37

Afganistan'da son kale olarak tabir edilen Pencşir vilayetini kontrol altında tutan grupların lideri Ahmed Mesud, Taliban'ın güçlerini Pencşir ve Andarab'dan çekmesi halinde müzakereye hazır olduklarını duyurdu. Mesud, daha önce Taliban'a karşı asla boyun eğmeyeceklerini söylemişti.

Başkent Kabil'deki Afganistan Alimler Şurası'nın taraflardan çatışmaları sonlandırmalarını ve "Müslüman kanı dökmeye son vermeleri" için yaptığı çağrının ardından, Mesud Facebook hesabından bir açıklama yaptı.

"MÜZAKEREYE HAZIRIZ" MESAJI

Barışçıl çözümden yana olduklarını belirten Mesud, "Ulusal Direniş Cephesi, Taliban'ın Pencşir ve Andarab'daki saldırılarını ve askeri operasyonlarını sonlandırması halinde kalıcı barışa ulaşmak için savaşı derhal bitirmeye hazırdır. Alimler ve reformistlerle geniş bir toplantıda tüm tarafların olduğu müzakerelere devam etmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

SALDIRMAZLIK TAAHHÜDÜ

Afganistan halkının büyük çoğunluğunun Müslüman olduğunu anımsatan Mesud, Taliban'ın Pencşir ve ilçelerinde "cihad etmesinin" dini ve insani bir anlamı olmadığını belirtti. Mesud, Taliban'ın geri çekilmesi halinde kendilerinin de saldırıdan uzak duracağını kaydetti.

TALİBAN'DAN YANIT GELMEDİ

Tacik liderin çağrısına Taliban'dan henüz yanıt gelmezken, Pencşir'de son iki gündür devam eden şiddetli çatışmalarda yüzlerce savaşçının öldüğü bildiriliyor. Mesud liderliğindeki Ulusal Direniş Cephesi bölgeyi teslim etmek istemediği Taliban ile müzakerelerde bulunmuş ancak taraflar uzlaşamamıştı.

PENCŞİR'E OPERASYONU ZORLAŞTIRAN ETKENLER

Başkent Kabil'e yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Pencşir vilayeti, ABD'nin 2001'deki işgali öncesinde ilçe statüsündeydi. Yaklaşık 170 bin nüfuslu bölgenin büyük bölümü Taciklerden oluşuyor. Sovyetler Birliği'nin 1980'lerdeki işgaline karşı Ahmet Şah Mesut liderliğinde etkili bir direniş gösteren Pencşir'e, 1990'ların sonunda ülke geneline yayılan Taliban güçleri de giremedi ancak söz konusu dönemde Taliban güçleri çok sayıda cepheye yayılmış durumdaydı. Vadiler silsilesinden meydana gelen ve toplam 120 kilometre uzunluğa sahip bölge, binlerce metrelik sarp dağlarla çevrili olması nedeniyle içindekilere doğal koruma sağlıyor. Vadiye giriş çıkışların birer geçitten sağlanması askeri operasyonları oldukça zorlaştırıyor.

KENDİLERİNE FİİLİ ÖZERKLİK ATFEDİYORLAR

Kabil'in 2001'de Taliban'dan alınmasında da rol oynayan Pencşirliler, genellikle bölge içinden bir yöneticiyle idare edildikleri için kendilerine fiili bir özerklik atfediyor. Bölgedeki silahlı ve siyasi yapılanmaya, El Kaide militanları tarafından öldürülen Ahmet Şah Mesut'un oğlu Ahmed Mesud liderlik ediyor. Afganistan Ulusal Direniş Cephesi adlı yapı, Rusya ve diğer ülkelerin Taliban'ı ikna ve kendilerine yardım etmesi için girişimlerde bulundu ancak sonuç alamadı.

Tacik lider Ahmed Mesud, Pencşir'deki çatışmaların sonlanması için Taliban'a çağrı yaptı

Afganistan, Facebook, Taliban, Kabil, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Tacik lider Ahmed Mesud, Pencşir'deki çatışmaların sonlanması için Taliban'a çağrı yaptı - Son Dakika Dünya


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