Son Dakika Haberleri: Tacik Muhalif Lider Gadoyev Ülkesine Döndü

Tacik Muhalif Lider Gadoyev Ülkesine Döndü

1 saat önce

Tacikistan'da yasaklanan muhalif hareketin lideri Şerefeddin Gadoyev, ülkesine döndü.

Tacik Muhalif Lider Gadoyev Ülkesine Döndü, System.String[]
Tacikistan'da yasaklanan muhalif hareketin lideri Şerefeddin Gadoyev, ülkesine döndü.


Tacikistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kaçakçılık ve sahte belge düzenleme iddiasıyla daha önce hakkında arama kararı çıkarılan muhalif Reform ve Tacikistan'ın Kalkınması siyasi hareketi lideri Şerefeddin Gadoyev'in gönüllü olarak ülkeye döndüğü bildirildi.

Gadoyev'in "yaptıklarından pişman olduğu" ve "gönüllü olarak anavatanına dönmeye karar verdiği" belirtilen açıklamada, Gadoyev'in ülkedeki yasalara uygun olarak mahkemeye çıkarılmaya hazır olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Gadoyev'in ayrıca, hakkında arama kararı olan diğer Tacik vatandaşların da ülkeye dönme çağrısında bulunduğu kaydedildi.

2012 yılında kaçakçılık ve sahte belge düzenleme suçlamasıyla hakkında uluslararası arama kararı çıkartılan Gadoyev, Grup 24 adlı muhalif hareketin lideri Umarali Kuvvatov'un 2015'te silahlı saldırıda öldürülmesinden sonra hareketin başına geçti. Grup 24'ün dağılmasının ardından Reform ve Tacikistan'ın Kalkınması hareketini kuran Gadoyev, son yıllarda Hollanda'da yaşıyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:32 Kaynak: AA

Tacikistan, Güncel
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