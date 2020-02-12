Tacikistan, 2019'da Afganistan'a 1,5 milyar kilovat saat elektrik sevk etti - Son Dakika
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Tacikistan, 2019'da Afganistan'a 1,5 milyar kilovat saat elektrik sevk etti

7 saat önce

Tacikistan, geçen sene Afganistan'a 1 milyar 458,2 milyon kilovat saat elektrik ihraç etti.

Tacikistan, 2019'da Afganistan'a 1,5 milyar kilovat saat elektrik sevk etti, System.String[]

Tacikistan, geçen sene Afganistan'a 1 milyar 458,2 milyon kilovat saat elektrik ihraç etti.

Tacik Enerji Devlet İşletmesi Başkanı Mirzo İsmailzade, yaptığı açıklamada, ülkesinin geçen sene Afganistan'a 1 milyar 458,2 milyon kilovat saat elektrik sevk ettiği ve bundan 60,6 milyon dolar gelir kazandığını belirtirken, Afganistan'ın bir kilovat elektrik için Tacikistan'a 4,3 cent ödediğini aktardı.

Bu yıl da ülkesinin komşu Afganistan'a 1 milyar 588 milyon kilovat saat elektrik enerjisi sevk etmeyi ve bundan 70 milyon dolar gelir elde etmeyi amaçladığını vurgulayan İsmailzade, taraflar arasında daha önce sağlanan mutabakat kapsamında ülkesinin Afganistan'a sattığı elektrik fiyatının her sene yüzde 3 artırdığını dile getirdi.


2017'de Afganistan'a 1,3 milyar kilovat saat elektrik sevk eden Tacikistan, elektrik hattında meydana gelen kazadan kaynaklanan arıza nedeniyle 2018'de bu ülkeye 916 milyon kilovat saat elektrik sevk etmişti.

2018'de 19,7 milyar kilovatsaat elektrik üreten Tacikistan, komşu Afganistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a ihraç ettiği 2,4 milyar kilovatsaat elektrikten toplam 77 milyon dolar gelir elde etmişti.

Tacikistan, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:04 Kaynak: AA
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