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Tacikistan 2021'de Afganistan ve Özbekistan'a 2,4 milyar kilovatsaat elektrik sattı - Son Dakika

Tacikistan 2021'de Afganistan ve Özbekistan'a 2,4 milyar kilovatsaat elektrik sattı

04.02.2022 14:14
Tacikistan 2021'de Afganistan ve Özbekistan'a 2,4 milyar kilovatsaat elektrik sattı

Tacikistan, geçen yıl komşusu Afganistan ve Özbekistan'a yaklaşık 2,4 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etti.

Tacikistan, geçen yıl komşusu Afganistan ve Özbekistan'a yaklaşık 2,4 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etti.

Tacik Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ihracattan yaklaşık 77,1 milyon dolar gelir elde edildi.

Tacikistan, 2021'de Afganistan'a sattığı 1,2 milyar kilovatsaat elektrikten 54 milyon dolar, Özbekistan'a sattığı yaklaşık 1,1 milyar kilovatsaat elektrikten ise 23 milyon dolar gelir elde etti.

Tacikistan'da elektrik üretimi geçen yıl ülkede bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak 20,6 milyar kilovatsaat oldu.

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Afganistan, Özbekistan, Tacikistan, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tacikistan 2021'de Afganistan ve Özbekistan'a 2,4 milyar kilovatsaat elektrik sattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tacikistan 2021'de Afganistan ve Özbekistan'a 2,4 milyar kilovatsaat elektrik sattı - Son Dakika
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