Tacikistan, Afganistan ile sınırını korumak için Rus askerlerini görevlendirmeyecek - Son Dakika

Tacikistan'ın Afganistan ile sınırını korumak için Rus askerlerini görevlendirmeye ihtiyaç duymadığı bildirildi.

Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanda Tacik-Afgan sınırındaki durumun ciddi şekilde kötüleştiğini belirterek, Tacikistan'ın bu ülkeyle sınırlarının güvenilir şekilde korunduğunu kaydetti.

Muhriddin, ülkesinin Afganistan ile sınırını korumak için Rus askerlerinin görevlendirilmesine ihtiyaç duyulmadığını dile getirerek, "Rus sınır muhafızlarının Tacik-Afgan sınırında görevlendirilmesi konusu düşünülmüyor." dedi.

Tacik tarafının Rus sınır muhafızlarının Tacik-Afgan sınırının korunmasında görevlendirilmesi konusunu Rusya ile müzakere etmediğini de vurgulayan Muhriddin, "Afganistan sınırındaki gerginlikler nedeniyle Duşanbe'deki Rus sınır koruma danışmanlarının sayısını artırmayı da planlamıyoruz." diye konuştu.

Muhriddin, ülkesinin Taliban ile görüşmelerde bulunmadığını kaydederek, "Duşanbe, her zaman resmi Kabil'i Afganistan'daki meşru hükümet olarak gördü ve Taliban hareketinin temsilcileriyle hiçbir zaman toplantı veya müzakere yapmadı." dedi.

Ayrıca Muhriddin, ABD'ye yardım eden Afgan vatandaşlarının ülkeye kabul edilmesi meselesinin gündemde olmadığını dile getirdi.