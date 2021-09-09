Tacikistan bağımsızlığının 30. yılını kutluyor - Son Dakika

Tacikistan'ın bağımsızlığının 30. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Başkent Duşanbe'de ülke bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla resmi kutlama töreni düzenlendi.

Hükümet üyeleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da konuşma yaptı.

Rahman, 30 yılın, Tacik halkının binlerce yıllık tarihi ve devlet olma geleneğiyle kıyaslandığında çok uzun olmasa da bu dönemde ciddi tarihi sınavlar verildiğini belirterek bağımsızlığın halkın kaderinde köklü değişiklikler ve dönüşümler yaptığını söyledi.

Halkın özverili emeğiyle mümkün olan milli devletin 30 yılda elde ettiği tüm başarılarının aslında yüzlerce yıla eşit olduğunu vurgulayan Rahman, devletin bağımsızlığının her yılının hem tarihi sorumluluk hem de halkın karşılaştığı sorunlar açısından on yıllara eşit olduğunu ifade etti.

Rahman, "Devlet bağımsızlığı döneminde en büyük kazanımımız barış, huzur, siyasi istikrar ve milli birlik oldu. Bu kazanımlar çok ağır bedeller ödeyerek ve çok emek sarf ederek elde edildi. Dolayısıyla bu büyük nimete göz bebeğimiz gibi sahip çıkmak ve korumak her birimizin vatandaşlık görevidir." dedi.

Ülkesinin son 20 yıl boyunca yıllık ortalama yüzde 7,5'lik ekonomik büyüme kaydettiğini, bu dönemde kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılanın 30 kattan fazla arttığını aktaran Rahman, halkın gelirlerinin 2000'deki 1 milyar somoniden 2020'de 65,4 milyar somoniye yükseldiğini belirtti.

Rahman, 1999'da yüzde 83 olan ülkedeki yoksulluk seviyesinin 2019'da yüzde 26,3'e gerilediğini kaydederek böylece son 20 yılda yoksulluk seviyesinin üç kat azaldığını dile getirdi.