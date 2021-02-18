Tacikistan, bu yıl komşu ülkelere elektrik ihracatını artıracak - Son Dakika

Tacikistan, bu yıl Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatını artırmayı planlıyor.

Tacik Elektrik işletmesi Başkan Yardımcısı Mahmadumar Asozade basın toplantısında, ülkesinin 2021'de komşu ülkelere yapacağı elektrik sevkiyatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asozade, ülkesinin bu yıl Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatına ilişkin anlaşmaların imzaladığını kaydederek, bu anlaşmalar gereği bu yıl komşu ülkelere 3 milyar kilovat saat elektrik ihraç edileceğini belirtti.

Tacikistan'ın halen Afganistan'a günlük 1,2 milyon kilovat saat elektrik ihraç ettiğini ve bu rakamın nisandan itibaren daha da artırılacağını kaydeden Asozade, Özbekistan'a ise sadece ilkbahar ve yaz aylarında elektrik ihraç edildiğini söyledi.

Tacikistan, ırmaklardaki su miktarının azalması nedeniyle ülkedeki elektrik üretiminin düştüğünü belirterek, Eylül 2020'de Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatını geçici olarak askıya almıştı.

Geçen sene Tacikistan'ın ırmaklarındaki suyun azalması nedeniyle Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatı yüzde 48 azalarak, 1,6 milyar kilovat saat olarak gerçekleşmişti.