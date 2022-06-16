Tacikistan Büyükelçisi Gulov'dan Bolu Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret - Son Dakika
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Tacikistan Büyükelçisi Gulov'dan Bolu Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret

16.06.2022 16:07
Tacikistan Büyükelçisi Gulov'dan Bolu Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret

Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş'i ziyaret etti.

Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş'i ziyaret etti.

Gulov'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Ateş, bunu, Bolu'daki firmaların Tacikistan ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir adım olarak gördüklerini belirtti.

Ziyarette, Bolu ekonomisi, sektörleri, ihraç ürünleri ve yatırım olanaklarını tanıtan bir sunum yapıldı. Ayrıca, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlanması için gelecek aylarda Bolu'da bir iş forumu düzenlenmesi konusu ve müşterek olarak yapılabilecek diğer çalışma ve faaliyetler istişare edildi.

Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Hakim Ismoilzod da ziyarette yer aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tacikistan Büyükelçisi Gulov'dan Bolu Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret - Son Dakika

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