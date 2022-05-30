İran ve Tacikistan'dan 17 iş birliği anlaşması - Son Dakika
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İran ve Tacikistan'dan 17 iş birliği anlaşması

30.05.2022 13:33

İran ile Tacikistan arasında çeşitli alanlarda 17 iş birliği anlaşması imzalandı.

İran ile Tacikistan arasında çeşitli alanlarda 17 iş birliği anlaşması imzalandı.

İran devlet televizyonuna göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi ziyaret için ülkesine gelen Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve beraberindeki heyeti başkent Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından ikili görüşmeye geçen cumhurbaşkanları, daha sonra iki ülkeden üst düzey heyetlerin bir araya geldiği toplantıya katıldı.

Konuşmasında İran ile Tacikistan arasında gelişen iş birliğine işaret eden Reisi, "İran'ın Şanghay Zirvesi'ne katılmasının ardından Tahran ve Duşanbe arasındaki ilişkileri geliştirmek için iyi adımlar atıldı." dedi.

Konuk Cumhurbaşkanı Rahman da Reisi'ye hitaben, "Görevinizin başlangıcından bu yana İran ve Tacikistan arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülmesi Tacikistan'ın dış politikasının da bir talebidir." ifadelerini kullandı.

İran ve Tacikistan arasında iş birliği anlaşmalarının imzalanması

Toplantıda üst düzey yetkililer tarafından siyasi, ekonomik, ticari, ulaşım, yatırım, yeni teknolojiler, çevre, spor, enerji, turizm, eğitim ve araştırma alanlarında 17 iş birliği anlaşması imzalandı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, mevkidaşı Reisi'nin resmi daveti üzerine dün Tahran'a gelmişti. Rahman'ı Mehrabad Havalimanı'nda İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan karşılamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi de Eylül 2021'de Tacik mevkidaşının daveti üzerine Duşanbe'ye gitmiş ve bu ziyaret sırasında 8 iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'ın ev sahipliğinde Duşanbe'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde İran'ın örgüte tam üyelik başvurusu kabul edilmişti.

İran ve Tacikistan'dan 17 iş birliği anlaşması
İran ve Tacikistan'dan 17 iş birliği anlaşması
İran ve Tacikistan'dan 17 iş birliği anlaşması
İran ve Tacikistan'dan 17 iş birliği anlaşması
İran ve Tacikistan'dan 17 iş birliği anlaşması
İran ve Tacikistan'dan 17 iş birliği anlaşması
İran ve Tacikistan'dan 17 iş birliği anlaşması
İran ve Tacikistan'dan 17 iş birliği anlaşması
İran ve Tacikistan'dan 17 iş birliği anlaşması

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Kaynak: AA

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