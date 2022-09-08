Tacikistan, 31. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Tacikistan'ın bağımsızlığıyla dünyaya yaklaştığını, dünyanın da Tacikistan'a yaklaştığını, ülkesinin "açık kapı" politikasıyla uluslararası toplum nezdinde bir prestij yakaladığını söyledi.

Tacikistan, 31. bağımsızlık yıl dönümünü başkent Duşanbe'deki İstiklal Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla kutladı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, meydanda program öncesi incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Burada konuşan Rahman, Tacikistan devletinin bağımsızlığının 31. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak halkının bu bağımsızlıkla geleceğini kendi ellerine aldığını söyledi.

Tacikistan'ın bağımsızlığıyla dünyaya yaklaştığını, dünyanın da Tacikistan'a yaklaştığını vurgulayan Rahman, ülkesinin "açık kapı" politikasıyla uluslararası toplum nezdinde bir prestij yakaladığını ifade etti.

Rahman, ülkesinin dünyanın 180 ülkesi ile diplomatik ve dostane ilişkilere sahip olduğunu, 57 uluslararası ve bölgesel kuruluşun da tam üyesi olduğunu belirterek "Devletimiz, özellikle etkili kuruluşlardaki rolü, güvenlik, istikrar, çevre ve iklim sağlığı gibi küresel ve bölgesel öneme sahip acil sorunları çözmek için önemli rol oynamakta. Çoğu ülkenin su, iklim ve buzulların korunması konularında Tacikistan'ın lider bir ülke olarak konumunu ve girişimlerini tanımasından ve bu yapıcı yolda bizimle iş birliği yapmasından memnunuz. Dünyadaki güncel olaylar, her birimizi, hayatımızın en büyük armağanı olan bağımsızlığı ve özgürlüğü korumak, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını korumak için her zaman tetikte ve hazır olmamız konusunda uyarıyor." dedi.

Son 30 yılda ciddi başarılar elde ettiklerini vurgulayan Rahman, şunları kaydetti:

"Tacik milletini parçalanmaktan kurtarmak, barış ve huzurun ve milli birliğin sağlanması bu dönemdeki en önemli başarımızdır. Çünkü Tacik ulusunun tarihi hayalleri ve özlemleri, bugünü ve yarınları için amaç ve hayalleri ancak barış ve huzur, özgür bir vatan ve egemen bir devlet koşullarında gerçekleştirilebilir."

Rahman'ın konuşmasının ardından, İstiklal Meydanı'nda özgürlük ve bağımsızlığı simgeleyen 121 metre yüksekliğindeki anıtın açılışı ile havai fişek gösterisi yapıldı.

Havai fişek gösterisinin ardından Tacik kültürüne ait yöresel oyunlar oynandı. Özgürlük ve bağımsızlık temalı şarkılar seslendirilirken, katılımcılar bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.

Devlet erkanının hazır bulunduğu törene, çeşitli devlet kurumlarının çalışanları, öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra vatandaşlar katıldı.