Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, Orta Asya ülkelerini uyuşturucuyla mücadeleye çağırdı - Son Dakika

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Orta Asya ülkelerine, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi güçlendirme çağrısında bulundu.

Rahman, Orta Asya ve Çin Devlet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, zorlu küresel ve bölgesel durum ile ortak tehdit ve zorlukları göz önünde bulundurulduğunda güvenlik alanındaki iş birliğinin genişletilmesi gerektiğini belirtti.

Rahman, terör, aşırıcılık ve ayrılıkçılık, sınır ötesi ve organize suçlarla mücadelenin yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin önemine vurgu yaparak, Orta Asya ülkelerini uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi güçlendirmeye çağırdı.

Afganistan'daki zor duruma da dikkati çeken Rahman, Tacikistan'ın bu ülkede barış ve istikrar istediğini vurguladı ve ülkesinin Birleşmiş Milletler'in Afgan halkına insani yardım çağrısını desteklediğini dile getirdi.

Rahman, bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin "Orta Asya-Çin" mekanizması çerçevesinde daha da geliştirilmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.