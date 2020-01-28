Tacikistan'da 113 kişi 'Müslüman Kardeşler mensubu olma' suçundan tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tacikistan'da 113 kişi 'Müslüman Kardeşler mensubu olma' suçundan tutuklandı - Son Dakika Dünya

Tacikistan'da 113 kişi 'Müslüman Kardeşler mensubu olma' suçundan tutuklandı

6 saat önce

Tacikistan'da aralarında üniversite profesörlerinin de bulunduğu 113 kişi Müslüman Kardeşler teşkilatına üye olmaktan suçlu bulunarak tutuklandı. Müslüman Kardeşler 2006 yılından bu yana Tacikastan'da yasa dışı sayılıyor.

Tacikistan'da 113 kişi 'Müslüman Kardeşler mensubu olma' suçundan tutuklandı, System.String[]

Tacikistan'da Müslüman Kardeşler üyesi olmakla suçlanan 113 kişi tutuklandı. Başsavcı Yusuf Rakhmon tarafından yapılan açıklamada, tutuklananlar arasında iki yabancı, bir belediye yetkilisi ve 20'den fazla üniversite profesörü olduğu belirtildi.


Tacikistan'da 2006 yılından bu yana Müslüman Kardeşler örgütünün faaliyetleri yasaklandı.

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Müslüman Kardeşler, Tacikistan, Başsavcı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:46 
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