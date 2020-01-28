Tacikistan'da 113 kişi 'Müslüman Kardeşler mensubu olma' suçundan tutuklandı

Tacikistan'da Müslüman Kardeşler üyesi olmakla suçlanan 113 kişi tutuklandı. Başsavcı Yusuf Rakhmon tarafından yapılan açıklamada, tutuklananlar arasında iki yabancı, bir belediye yetkilisi ve 20'den fazla üniversite profesörü olduğu belirtildi.



Tacikistan'da 2006 yılından bu yana Müslüman Kardeşler örgütünün faaliyetleri yasaklandı.