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Tacikistan'da 2021'de 4 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Tacikistan'da 2021'de 4 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

18.02.2022 18:33
Tacikistan'da 2021'de 4 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Tacikistan'da geçen yıl 4 bin 83 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

Tacikistan'da geçen yıl 4 bin 83 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

Tacikistan Uyuşturucu Kontrol Kurumu Direktörü Habibulla Vahidzade, yaptığı açıklamada, 2021'de ele geçirilen uyuşturucunun bir önceki seneye kıyasla yüzde 68 daha fazla olduğunu belirtti.

Vahidzade, ülkede 4 bin 83 kilo uyuşturucunun ele geçirildiğini kaydetti.

Tacikistan'da 2020 yılında 2 bin 425 kilo uyuşturucu ele geçirilmişti.

Vahidzade, ayrıca geçen sene uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili 159 vakanın tespit edildiğini, bu çerçevede 198 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu dile getirdi.

??????? Afganistan'da üretilen uyuşturucunun önemli bir kısmı, sınır ülke Tacikistan üzerinden Rusya ve Avrupa ülkelerine gidiyor.

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Togo Cumhuriyeti, Uyuşturucu, Tacikistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tacikistan'da 2021'de 4 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tacikistan'da 2021'de 4 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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