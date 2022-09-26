Türk Kızılayın eski Genel Müdürü Taşlı'nın cenazesi Düzce'de toprağa verildi - Son Dakika
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Türk Kızılayın eski Genel Müdürü Taşlı'nın cenazesi Düzce'de toprağa verildi

26.09.2022 17:06
Türk Kızılayın eski Genel Müdürü Taşlı'nın cenazesi Düzce'de toprağa verildi

Tacikistan'da 24 Eylül'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk Kızılayın eski Genel Müdürü Ömer Taşlı'nın cenazesi, memleketi Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

Tacikistan'da 24 Eylül'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk Kızılayın eski Genel Müdürü Ömer Taşlı'nın cenazesi, memleketi Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kızılayda 2004-2013 yılları arasında genel müdürlük görevini yürüten Taşlı için Düzce'deki Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Müdahale Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Taşlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Cevdet Atay, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Türk Kızılay eski Genel Başkanı Tekin Küçükali, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ve Kızılay çalışanları katıldı.

Törende konuşan Kızılay Genel Müdürü Altan, Taşlı ile Etiyopya'ya yardım göndermek için Kızılaya geldiğinde tanıştığını belirterek, "O dönemde çok yardımcı ve destek oldu. Daha sonraki insani yardım süreçlerinde de sürekli haberleştik. Candan yakınlaşmamız oldu. Kızılay Genel Müdürü olduktan sonra da kendisiyle sürekli iletişim halinde olduk. Kendisine danıştığım konular oldu." diye konuştu.

"Onun emanetine ve bıraktıklarına sahip çıkacağız"

Üzüntülü ve kederli bir günde olduklarını aktaran Altan, şunları kaydetti:

"Bu iyilik dervişi bütün coğrafyayı dolaştı ve kurulmasında emek verdiği, gayret sarf etmiş olduğu memleketine geldi. Yine memleketinde huzur içinde, cennet bahçesi olacak kabrinde kıyamete dek varlığını sürdürecek. Kızılaycılar olarak onun emanetine ve bıraktıklarına sahip çıkacağız. Büyütüyoruz ve büyütmeye devam edeceğiz. Peygamber Efendimizin tavsiyesi var. 'Kim iyi bir yol açarsa, onun yolundan gidenlerin sevabı ona yazılır.' Biz de onun yapmış olduğu iyiliklerden devamlı sevap alacağına inanmış olup inancımız tam ve sevinçliyiz. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz ama sevabı çok olacağı için de sevinçliyiz. Sevgili ailemize ve çalışma arkadaşlarımıza Allah sabırlar versin."

Taşlı ile yaşadıkları anıyı paylaşan eski Genel Başkan Küçükali de "İsrail'in yoğun misket bombaları altında görev yaparken, misket bombaları Gazze'ye yoğun şekilde atıldığında araçlarımız ilerleyemiyordu. Elimizde mazlumlara dağıtılacak malzememiz vardı. 'Ömer, hadi at arabalarına binip malzemeleri dağıtalım' dediğimizde, o yürekli insanla at arabasına binip mazlumlara birlikte yardım taşıdık. İyilik yüreğinden hiç eksilmeyen bu güzel insanı burada bu şekilde anmak istemezdim. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Ömer Taşlı'nın cenazesi, daha sonra Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi Taşlı Sokak'taki babaevine getirildi.

Burada helallik alınıp dua edilmesinin ardından Taşlı Mezarlığı'na götürülen cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

26 yıllık profesyonel Kızılay hayatını Genel Müdür olarak tamamladıktan sonra 2013 yılında emekliye ayrılan evli ve 2 çocuk babası Taşlı, son olarak Uluslararası Hilal İslam Komitesi Kuzey Asya ve Avrupa Bölge Temsilcisi olarak görev yapıyordu.

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Kaynak: AA

Tacikistan, Ömer Taşlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılayın eski Genel Müdürü Taşlı'nın cenazesi Düzce'de toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Kızılayın eski Genel Müdürü Taşlı'nın cenazesi Düzce'de toprağa verildi - Son Dakika
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