Tacikistan'da 4 milyon 312 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı - Son Dakika

Tacikistan'da bugüne kadar Kovid-19'a karşı 4 milyon 312 bini aşkın kişinin aşılandığı bildirildi.

Tacikistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde aşılanması öngörülen 18 yaş üstü toplam 5 milyon 826 bin 301 kişiden şimdiye kadar 4 milyon 312 bin 774'üne aşı uygulandığı kaydedildi.

Ülkedeki aşılama sürecinin devam ettiği aktarılan açıklamada, günlük yeni vaka sayısı veya ülkede Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edilip edilmediğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Bakanlığın resmi sitesinde son olarak 6 Aralık 2021'de yayımlanan Kovid-19 verilerine göre, ülkede toplam 170 bin 95 vaka tespit edilirken, 124 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 9 milyon dozdan fazla aşının ulaştırıldığı Tacikistan'da, Moderna, Pfizer, Vaxzevria, CoronaVac ve Rus üretimi Sputnik V aşıları kullanılıyor.