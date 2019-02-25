Tacikistan'da Buz Tutan Gölete Düşen 4 Genç Öldü
27 dakika önce
Tacikistan'da buz tutan göletin üstünde oynayan dört genç, buzun kırılması sonucu suya düşerek hayatını kaybetti.
Tacikistan
'da buz tutan göletin üstünde oynayan dört genç, buzun kırılması sonucu suya düşerek hayatını kaybetti.
Tacikistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hafta sonu ülkenin Ayni bölgesinde buz tutan göletin üzerinde oynayan 14 ila 16 yaşlarındaki dört genç, buzun kırılması sonucu düştükleri suda yaşamını yitirdi.
Gençlerin cesetlerinin kurtarma ekipleri tarafından göletten çıkarıldığı kaydedildi.
Açıklamada, 6 metre derinliğindeki göletin üzerindeki buz tabakasının ince olması nedeniyle kırıldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:13 Kaynak: AA
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