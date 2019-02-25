Son Dakika Haberleri: Tacikistan'da Buz Tutan Gölete Düşen 4 Genç Öldü

Tacikistan'da Buz Tutan Gölete Düşen 4 Genç Öldü

27 dakika önce

Tacikistan'da buz tutan göletin üstünde oynayan dört genç, buzun kırılması sonucu suya düşerek hayatını kaybetti.

Tacikistan'da Buz Tutan Gölete Düşen 4 Genç Öldü, System.String[]
Tacikistan'da buz tutan göletin üstünde oynayan dört genç, buzun kırılması sonucu suya düşerek hayatını kaybetti.

Tacikistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hafta sonu ülkenin Ayni bölgesinde buz tutan göletin üzerinde oynayan 14 ila 16 yaşlarındaki dört genç, buzun kırılması sonucu düştükleri suda yaşamını yitirdi.

Gençlerin cesetlerinin kurtarma ekipleri tarafından göletten çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 6 metre derinliğindeki göletin üzerindeki buz tabakasının ince olması nedeniyle kırıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:13 Kaynak: AA

Tacikistan, Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum, Kendisini Çaya Davet Eden Gençleri Kırmadı Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi

Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Gıda Fiyatlarıyla İlgili Açıklama: Başlattığımız Süreçler Var Türkiye'ye Doğrudan Yatırım 13 Milyar Doları Aştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 12:40:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tacikistan'da Buz Tutan Gölete Düşen 4 Genç Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]