Tacikistan'da Çığ Düştü: 1 Kişi Öldü

Tacikistan'da odun toplamak için dağlık bölgeye giden iki kişiden biri çığ altında kalarak hayatını kaybetti, diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Tacikistan'da odun toplamak için dağlık bölgeye giden iki kişiden biri çığ altında kalarak hayatını kaybetti, diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.



Tacikistan Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Pencikent iline bağlı dağlık bölgeye 2 gün önce odun toplamak için giden iki kişiden biri çığ düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.



Kurtarma ekipleri, arama çalışmalarında çığ altında kalan 30 yaşındaki Abduşafi Tilloyev'in cesedine ulaştı. 20 yaşındaki Maseho Orzuyev'i arama çalışmaları sürüyor.



Komite, geçen hafta dağlık bölgelerde çığ tehlikesinin artacağı uyarısında bulunmuştu.





Başkent Duşanbe ile ülkenin en büyük ikinci büyük kenti Hocand arasındaki kara yolu geçen hafta çığ nedeniyle bir süre ulaşıma kapanmış, bazı binek araçlar da çığ altında kalmıştı.

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