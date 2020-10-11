Tacikistan'da, cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme süreci başladı - Son Dakika

Tacikistan'da halk, cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy vermeye başladı.

5 partili adayın cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarıştığı seçimlerde 5 milyona yakın kayıtlı seçmen ülke genelindeki 68 seçim bölgede kurulan 3 bin 414 sandıkta oy kullanıyor. Yerel saatle 06.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 20.00'de sona erecek.

Seçimlerde ülkede en büyük ikinci parti durumundaki Çiftçiler Partisi lideri Rustam Latifzade, Sosyalist Parti lideri Abduhalim Gaffarzade, Ekonomik Reformlar Partisi lideri Rustam Rahmatzade ve Komünist Parti lideri Miraj Abdulloyev ile iktidardaki Halk Demokrat Partisinden aday gösterilen Cumhurbaşkanı İmamali Rahman yarışıyor.

Toplam kayıtlı seçmenin yüzde 50'sinden fazlasının oy kullanması durumunda seçimler geçerli sayılacak. Adaylardan her hangi birinin, oyların yüzde 50'sinden fazlasının alması durumunda ise seçimleri kazanmış olacak.

Kovid-19 pandemisi sandık başlarında görevlilerin yanı sıra sağlık çalışanları da hazır bulunuyor. Oy kullanmak için gelen seçmenlerden maske takmaları ve sosyal mesafeye riayet etmeleri istenirken, ateşleri ölçülerek içeri alınıyor. Sandıkların bulunduğu binalar her 3-4 saatte bir havalandırılarak dezenfekten ediliyor.

Seçimi çok sayıda ülke ile aralarında Şanghay İşbirliği Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nin de bulunduğu uluslararası kuruluşlardan 150'ye yakın gözlemci ile 200'den fazla gazeteci izliyor.

Resmi olmayan ilk seçim sonuçlarının 24 saat içerisinde açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle seçildiği ülkede, son olarak 6 Kasım 2013'te yapılan ve 6 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimini, oyların yüzde 83,92'sini alan İmamali Rahman dördüncü kez kazanmıştı.