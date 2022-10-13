Tacikistan'da, Emir Timur hakkında 17. yüzyıla ait el yazması eser bulundu - Son Dakika
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Tacikistan'da, Emir Timur hakkında 17. yüzyıla ait el yazması eser bulundu

13.10.2022 12:28
Tacikistan'da, Emir Timur hakkında 17. yüzyıla ait el yazması eser bulundu

Tacikistan'da, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Emir Timur hakkında 17. yüzyıla ait ve şimdiye kadar Timur'la ilgili Özbekçe yazılan en eski el yazması olduğu tahmin edilen eser bulundu.

Tacikistan'da, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Emir Timur hakkında 17. yüzyıla ait ve şimdiye kadar Timur'la ilgili Özbekçe yazılan en eski el yazması olduğu tahmin edilen eser bulundu.

Özbekistan Maneviyat ve Eğitim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Emir Timur'un hayatı ve faaliyeti hakkında Özbekçe yazılan en eski el yazması Tacikistan'da tespit edildi.

El yazması ile ilgili açıklama yapan Özbekistan Kültürel Mirasını Koruma, Araştırma ve Tanıtması Derneği üyesi Badriddin Maksudov, bu eserin Timur hakkında bugüne ulaşan en eski el yazması olarak tanımlanabileceğini belirterek halen Timur'la ilgili eski Özbekçede yazılmış ve bu zamana ulaşan en eski eserin 1713 yılına dayandığını anımsattı.

Eserin sonunda Haziran-Temmuz 1618'e tekabül eden "Receb 1027 H." tarihinin yazıldığını aktaran Maksudov, bunun eserin nüshasının yazıldığı tarih olduğunu ve eserin daha da erken yazılmış olabileceğini öne sürdü.

Özbekistan Kültürel Mirasını Koruma, Araştırma ve Tanıtma Derneği Başkanı Firdavs Abduhalikov da eserin kime ait olduğu, kim tarafından ve nerede yazıldığının henüz bilinmediğini ifade ederek el yazmasının Kokand'da kaleme alınmış ve muhtemelen 15. yüzyılda yaşayan tarihçi Şerafeddin Ali Yezdi'nin "Zafername" veya Abdullah Hatifi'nin "Timurname" eserleri temelinde oluşturulmuş olabileceğini dile getirdi.

Eserin Özbekistan'a getirilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını aktaran Abduhalikov, "El yazması, Duşanbe'den Özbekistan'a getirildiğinde, tam bir incelemeden sonra kesin bir sonuca varılacaktır." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Özbekistan, Tacikistan, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tacikistan'da, Emir Timur hakkında 17. yüzyıla ait el yazması eser bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tacikistan'da, Emir Timur hakkında 17. yüzyıla ait el yazması eser bulundu - Son Dakika
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