Tacikistan'da genel seçim için oy kullanılıyor - Son Dakika

Tacikistan'da halk, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ile il ve ilçe belediye meclis üyelerini belirlemek için oy vermeye başladı.



Seçmenlerin yerel saatle 06.00-20.00 saatlerinde oy kullanacağı seçimlerde iktidardaki Halk Demokratik Partisinin yanı sıra Çiftçiler Partisi, Sosyalist Parti, Ekonomik Reformlar Partisi, Demokrat Parti, Sosyal-Demokrat Partisi ve Komünist Parti yarışıyor.

Temsilciler Meclisindeki 63 sandalye için 241 milletvekili adayının yarıştığı seçimlerde, 22 milletvekili partilerin genel seçimlerde alacağı oy oranına göre, geri kalanı da ülke genelindeki 41 seçim bölgesinden seçilecek.

Seçimlerin geçerli sayılması için katılım oranının en az yüzde 50 olması gerekirken, adaylardan hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda genel seçimlerde en fazla oy alan 2 aday arasında iki hafta içinde yeniden oylama yapılacak.



Ülke genelindeki 4,9 milyondan fazla kayıtlı seçmen, 41 seçim bölgesinde kurulan 3 bin 412 sandıkta oyunu kullanabilecek. Yurt dışındaki Tacik vatandaşlar için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yabancı ülkelerdeki Tacikistan'ın diplomatik temsilciliklerinde 39 sandık kuruldu.

Çok sayıda yabancı ülke ve uluslararası kuruluşlardan 230'dan fazla uluslararası gözlemcinin izlediği seçimleri, 250 yerli ve yabancı gazeteci takip ediyor. Kesin olmayan resmi sonuçlar yarın, kesin sonuçlar ise iki hafta sonra açıklanacak.



Son olarak 1 Mart 2015'te yapılan seçimde, iktidardaki Halk Demokratik Partisi, Temsilciler Meclisinde 63 sandalyenin 51'ini kazanırken, yüzde 5'lik barajı aşan Çiftçiler Partisi 5, Ekonomik Reformlar Partisi ile Komünist Parti 2'şer, Sosyalist Parti de 1 sandalye elde etmişti.

2015'te yapılan parlamento seçimlerinde 4 milyon 319 bin 395 kayıtlı seçmenden 3 milyon 791 bin 827'si oy kullanmıştı.



Başkanlık sistemiyle yönetilen Tacikistan'da parlamento Temsilciler Meclisi ve Milli Meclisten teşkil ediliyor. Tacikistan parlamentosunun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi 63 milletvekilinden, 3 ayda bir toplanan Milli Meclis ise 33 üye ve hayatta olan eski cumhurbaşkanlarından oluşuyor.