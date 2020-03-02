Tacikistan'da genel seçim sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Tacikistan'da genel seçim sonuçları açıklandı

6 saat önce

Tacikistan'da dün düzenlenen genel seçim sonuçlarına göre, Halk Demokrat Partisi oyların yüzde 50,4'ünü aldı.

Tacikistan'da genel seçim sonuçları açıklandı, System.String[]

Tacikistan'da dün düzenlenen genel seçim sonuçlarına göre, Halk Demokrat Partisi oyların yüzde 50,4'ünü aldı.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Bahtiyar Hudayarzade, ülkede dün yapılan Temsilciler Meclisi üyelerinin belirlendiği seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.


Hudayarzade, seçime katılım oranının yüzde 86,4 olduğunu, Halk Demokrat Partisinin, oyların yüzde 50,4'ünü alarak 12 koltukla meclise girdiğini belirtti.

Komisyon Başkanı Hudayarzade, yüzde 16,6 oy alan Ekonomik Reformlar Partisi ile yüzde 16,5 oy alan Çiftçiler Partisinin 4'er, yüzde 5,15 oy alan Sosyalist Parti ile yüzde 5,1 oy alan Demokrat Partinin 1'er milletvekili çıkardığını dile getirdi.

Ülkedeki yasalara göre, Temsilciler Meclisindeki 63 milletvekilinin 22'si partilerin genel seçimlerde aldığı oy oranına göre belirleniyor, geri kalanı da ülke genelindeki 41 seçim bölgesinden seçiliyor.

Seçmenler, ülke genelindeki 41 seçim bölgesinde kurulan 3 bin 412 sandıkta oylarını kullandı. Yurt dışındaki Tacikistan vatandaşları için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yabancı ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerde 39 sandık kuruldu.

Çok sayıda yabancı ülke ve uluslararası kuruluştan 230'dan fazla gözlemcinin izlediği seçimleri, 250 yerli ve yabancı gazeteci takip etti.

Başkanlık sistemiyle yönetilen Tacikistan'da parlamento Temsilciler Meclisi ve Milli Meclisten oluşuyor. Tacikistan parlamentosunun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi 63 milletvekilinden, 3 ayda bir toplanan Milli Meclis ise 33 üye ve hayatta olan eski cumhurbaşkanlarından oluşuyor.

Milli Meclis üyeleri de 27 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek.

Sosyalist Parti, Tacikistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:46 Kaynak: AA
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