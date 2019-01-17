Son Dakika Haberleri: Tacikistan'da Gsyh 2018'de Yüzde 7,3 Arttı

Tacikistan'da Gsyh 2018'de Yüzde 7,3 Arttı

56 dakika önce

Tacikistan'da GSYH, geçen yıl yüzde 7,3 artarak 7,3 milyar dolar oldu.

Tacikistan'da Gsyh 2018'de Yüzde 7,3 Arttı, System.String[]
Tacikistan'da GSYH, geçen yıl yüzde 7,3 artarak 7,3 milyar dolar oldu.

Devlet İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ülke GSYH'sinin 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,3 artarak 68,8 milyar somon (7,3 milyar dolar) olduğu belirtilerek, söz konusu artışın, hükümetin daha önce öngördüğü büyüme beklentilerinden yüzde 0,3 daha yüksek olduğu kaydedildi.

Geçen yıl GSYH'de tarımın yüzde 18,7, sanayi sektörünün yüzde 17,3, ticaretin yüzde 14, taşımacılığın yüzde 10,8 ve inşaat sektörünün yüzde 9,7 paya sahip olduğu aktarılan açıklamada, ülkede enflasyonun ise yüzde 5,4 olarak gerçekleştiği bildirildi.

IMF, Tacikistan'da büyümenin geçen yıl yüzde 5, Asya Kalkınma Bankası ise yüzde 6 olmasını bekliyordu.

Tacikistan'da hükümet, büyümenin bu yıl yüzde 7 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:34 Kaynak: AA

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