Tacikistan'da halk, parlamento seçimleri için sandık başında - Son Dakika
Son Dakika Politika Tacikistan'da halk, parlamento seçimleri için sandık başında - Son Dakika

Tacikistan'da halk, parlamento seçimleri için sandık başında

6 saat önce

Tacikistan halkı, Meclisin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi seçimleri için sandık başına gidiyor.

Tacikistan'da halk, parlamento seçimleri için sandık başında, System.String[]

Tacikistan halkı, Meclisin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi seçimleri için sandık başına gidiyor.


Tacikistan'ın bağımsızlık ilanı olan 1991 yılından sonra halk 6'ncı kez parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. Tacikistan Meclisi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde mevcut dönemde Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın partisi Tacikistan Halk Demokrat Partisi, parlamentodaki çoğunluğu elde ederek 63 sandalyenin 55'ini kazanmıştı. Bugün devam eden seçimlerde de yine favori olarak Cumhurbaşkanı Rahman'ın partisi görülüyor.


TSİ 04.00'te oy kullanmaya başlayan halk, toplamda 63 milletvekili seçecek. Seçimlerde Tacikistan Halk Demokrat Partisi, Çiftçi Partisi, Ekonomik Reform Partisi, Demokrat Parti, Sosyal Demokrat Parti, Sosyalist Parti ve Komünist Parti olmak üzere 7 parti yarışıyor. Seçimlerde siyasi partilerin parlamentoya girebilmesi için yüzde 5'lik seçim barajını aşması gerekiyor. Bağımsız adayların ise adaylık koydukları bölgenin en az yüzde 50'sine sahip olması gerekiyor.


Öte yandan, Tacikistan Seçim Merkezi'nin seçim sonuçlarını yarın açıklaması bekleniyor. - DUŞANBE

Parlamento, Tacikistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD patriotları tekrar gönderebilir
Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Kılıçdaroğlu da kameralar karşısına geçti Son dakika: Erdoğan: 18 bin düzensiz göçmen sınırı geçti, kapıları açık tutacağız Erdoğan'dan "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" diyenlere yanıt: Terör örgütlerine teslim mi olalım?

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 16:42:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tacikistan'da halk, parlamento seçimleri için sandık başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]