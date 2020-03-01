Tacikistan'da halk, parlamento seçimleri için sandık başında - Son Dakika

Tacikistan halkı, Meclisin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi seçimleri için sandık başına gidiyor.



Tacikistan'ın bağımsızlık ilanı olan 1991 yılından sonra halk 6'ncı kez parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. Tacikistan Meclisi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde mevcut dönemde Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın partisi Tacikistan Halk Demokrat Partisi, parlamentodaki çoğunluğu elde ederek 63 sandalyenin 55'ini kazanmıştı. Bugün devam eden seçimlerde de yine favori olarak Cumhurbaşkanı Rahman'ın partisi görülüyor.



TSİ 04.00'te oy kullanmaya başlayan halk, toplamda 63 milletvekili seçecek. Seçimlerde Tacikistan Halk Demokrat Partisi, Çiftçi Partisi, Ekonomik Reform Partisi, Demokrat Parti, Sosyal Demokrat Parti, Sosyalist Parti ve Komünist Parti olmak üzere 7 parti yarışıyor. Seçimlerde siyasi partilerin parlamentoya girebilmesi için yüzde 5'lik seçim barajını aşması gerekiyor. Bağımsız adayların ise adaylık koydukları bölgenin en az yüzde 50'sine sahip olması gerekiyor.



Öte yandan, Tacikistan Seçim Merkezi'nin seçim sonuçlarını yarın açıklaması bekleniyor. - DUŞANBE