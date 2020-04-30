Tacikistan'da ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi, 15 kişi hastaneye kaldırıldı. - Son Dakika

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Tacikistan'da ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi, 15 kişi hastaneye kaldırıldı.
6 saat önce
Tacikistan'da ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi, 15 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tacikistan'da ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi, 15 kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 01:42 Kaynak: AA
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