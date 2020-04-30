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Tacikistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
6 saat önce
Tacikistan'da ilk kez Covid-19 vakalarının tespit edildiği bildirildi. Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, ülkede 15 Covid-19 vakasının tespit edildiğini, bu vakaların 10’unun Hocand, 5’inin ise Duşanbe’de olduğunu açıkladı.
Tacikistan'da ilk kez Covid-19 vakalarının tespit edildiği bildirildi.
Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, ülkede 15 Covid-19 vakasının tespit edildiğini, bu vakaların 10'unun Hocand, 5'inin ise Duşanbe'de olduğunu açıkladı.
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30.04.2020 21:45:09. #1.13#
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