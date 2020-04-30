Tacikistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Tacikistan'da ilk kez Covid-19 vakalarının tespit edildiği bildirildi.



Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, ülkede 15 Covid-19 vakasının tespit edildiğini, bu vakaların 10'unun Hocand, 5'inin ise Duşanbe'de olduğunu açıkladı.