Tacikistan'da maske takma zorunluluğu ve törenlerdeki davetli kısıtlaması kaldırıldı - Son Dakika
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Tacikistan'da maske takma zorunluluğu ve törenlerdeki davetli kısıtlaması kaldırıldı

15.03.2022 09:50
Tacikistan'da maske takma zorunluluğu ve törenlerdeki davetli kısıtlaması kaldırıldı

Tacikistan'da son dönemde Kovid-19 ile ilgili durumun normalleşmesi üzerine maske takma zorunluluğu ve törenlere çağrılacak davetli sayısına getirilen kısıtlama kalktı.

Tacikistan'da son dönemde Kovid-19 ile ilgili durumun normalleşmesi üzerine maske takma zorunluluğu ve törenlere çağrılacak davetli sayısına getirilen kısıtlama kalktı.

Tacikistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla son dönemde ülkede Kovid-19 ile ilgili durumun normalleşmesi nedeniyle bugünden itibaren açık hava ve kamusal alanlarda maske takma zorunlu olmayacak.

Komisyonun kararıyla Kovid-19'la mücadele kapsamında iki sene önce uygulanmaya başlatılan düğün ve aile merasimlerine en fazla 100 kişinin davet edilmesiyle ilgili kısıtlama da iptal edildi.

Özbekistan ile sınır kapıları tam olarak faaliyete geçiyor

Komisyon ayrıca, Tacikistan'ın Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'de Özbekistan ile kapattığı sınır kapılarının yeniden açılmasını ve sınır kapılarının tam olarak faaliyete geçirilmesini kararlaştırdı.

Kovid-19 vakalarının ortaya çıkmasıyla Mart 2020'de vatandaşlara maske takma zorunluğu getirilen Tacikistan'da, Haziran 2020'de düğün ve aile merasimlerine en fazla 100 kişinin davet edilmesi kısıtlaması getirmişti.

Mart 2020'de Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu diğer ülkelerle sınırlarını kapatan Tacikistan'da, Aralık 2021'de sadece öğrenci, bu ülkede akrabası olanlar ve ilgili kurumların izin verdiği vatandaşların Özbekistan'a geçişlerine izin verilmişti.

En son 18 Şubat'ta 3 virüs vakasının saptandığı açıklanan Tacikistan'da, resmi verilere göre toplam 17 bin 388 vaka tespit edilirken 124 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Özbekistan, Tacikistan, Düğün, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tacikistan'da maske takma zorunluluğu ve törenlerdeki davetli kısıtlaması kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tacikistan'da maske takma zorunluluğu ve törenlerdeki davetli kısıtlaması kaldırıldı - Son Dakika
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