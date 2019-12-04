Son Dakika Haberleri: Tacikistan'da parlamento seçimi 1 Mart'ta yapılacak
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Tacikistan'da parlamento seçimi 1 Mart'ta yapılacak

6 saat önce

Tacikistan'da 1 Mart'ta parlamento seçiminin yapılacağı bildirildi.

Tacikistan'da parlamento seçimi 1 Mart'ta yapılacak, System.String[]

Tacikistan'da 1 Mart'ta parlamento seçiminin yapılacağı bildirildi.

Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülkede parlamento ve yerel seçimlerin yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Buna göre, 1 Mart 2020'de yerel seçimler ile ülke parlamentosunun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi seçimi, 27 Mart 2020'de ise parlamentonun üst kanadı olan Milli Meclis seçimi yapılacak.

Son olarak 1 Mart 2015'te yapılan seçimde, iktidardaki Halk Demokratik Partisi, Temsilciler Meclisinde 63 sandalyenin 51'ini kazanırken, yüzde 5'lik barajı aşan Çiftçiler Partisi beş, Ekonomik Reformlar Partisi ile Komünist Parti ikişer, Sosyalist Parti de bir sandalye elde etmişti.

2015'te yapılan parlamento seçimlerinde 4 milyon 319 bin 395 kayıtlı seçmenden 3 milyon 791 bin 827'si oy kullanmıştı.

Başkanlık sistemiyle yönetilen Tacikistan'da parlamento, Temsilciler Meclisi ve Milli Meclisten oluşuyor. Tacikistan parlamentosunun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi 63 milletvekilinden, 3 ayda bir toplanan Milli Meclis ise 33 üye ve hayatta olan eski cumhurbaşkanlarından oluşuyor.

Tacikistan, Parlamento, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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