Son Dakika Haberleri: Tacikistan'da Rogun HES'in ikinci türbini devreye alındı
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Tacikistan'da Rogun HES'in ikinci türbini devreye alındı

12 dakika önce

Tacikistan'da "yüzyılın inşaatı" olarak nitelendirilen Rogun Hidroelektrik Santrali'nin (HES) ikinci türbini törenle hizmete alındı.

Tacikistan'da Rogun HES'in ikinci türbini devreye alındı, System.String[]

Tacikistan'da "yüzyılın inşaatı" olarak nitelendirilen Rogun Hidroelektrik Santrali'nin (HES) ikinci türbini törenle hizmete alındı.


Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Orta Asya'nın en büyük santrali olması beklenen Rogun HES'in ikinci türbininin açılışında, hükümetin enerji sektörünün geliştirilmesine büyük önem verdiğini bildirdi.

Rahman, son dönemde ülkesinde enerjide toplam 1,6 milyar doları bulan 12 devlet yatırım projesinin hayata geçirildiğini belirterek, sektörün gelişmesinin Tacikistan'ın dördüncü stratejik hedefi olan sanayileşmede önemli rol oynadığını dile getirdi.

Ülkede birleşik bir enerji sistemi kurmayı başardıklarını vurgulayan Rahman, ilk türbinin devreye alındığı Kasım 2018'den bu yana Rogun HES'te, 570 milyon kilovatsaat elektrik üretildiği bilgisini verdi. Rahman, daha sonra santralin ikinci türbininin devreye alınması için düğmeye bastı.

Rogun Hidroelektrik Santrali

Tacikistan Hükümeti, 2016'da Rogun HES'in yapımı için uluslararası ihaleyi kazanan İtalyan Salini Impregilo şirketi ile 3,9 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Halen süren "yüzyılın inşaatı" tamamlandığında Rogun HES, 335 metre ile dünyanın en yüksek su barajına sahip olacak ve 13 milyar metreküp civarında su tutabilecek. Santralin 6 türbini de devreye alındığında yılda ortalama 17 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek.

Hidroelektrik Santrali, Tacikistan, HES, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:02 Kaynak: AA
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