Tacikistan'da Rus üssünde görevli personele Sputnik V aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Rusya'nın yurt dışındaki en büyük üssünün bulunduğu Tacikistan'da 201. Üste görevli personele yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Rus üretimi Sputnik V aşısı yapılıyor.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye dün uçakla ulaştırılan 1100 dozdan oluşan Rus aşısının ilk bölümü, askeri üsse bağlı hastanede çalışan sağlık görevlileri, üssün komuta personeli ve askerlere yapıldı.

Aşının gönüllülere yapılan ilk dozu öncesi uygulama hakkında bilgi verildi.

İki ülke arasındaki anlaşma uyarınca 2042'ye kadar Tacikistan'da faaliyet gösterecek askeri üste 7 binden fazla Rus askeri görev yapıyor.

Tacikistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ilk vakanın Nisan 2020'de görüldüğü ülkede en son 10 Ocak'ta 3 vaka saptandı. Virüs saptananların iyileşerek taburcu edilmesiyle hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören kalmadı.

Salgının başından beri 13 bin 308 kişide virüsün tespit edildiği Tacikistan'da, 13 bin 218 kişi iyileşti, 90 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.