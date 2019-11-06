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Tacikistan'da sınır karakoluna saldırı

7 saat önce

Tacikistan'ın Özbekistan sınırındaki polis karakoluna 20 kişilik silahlı bir grup saldırı düzenledi.

Tacikistan'da sınır karakoluna saldırı, System.String[]

Tacikistan'ın Özbekistan sınırındaki polis karakoluna 20 kişilik silahlı bir grup saldırı düzenledi.

Tacikistan Sınır Koruma Birlikleri Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 03.23'te Sultanabad askeri birliğinin, İşkobod sınır karakoluna 20 kişilik maskeli silahlı grup saldırdı.

Çıkan çatışmada saldırganlardan 15'i etkisiz hale getirilirken, 5'i de yakalandı. Saldırıda 2 Tacik askeri hayatını yitirdi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başkent Duşanbe'nin 60 kilometre batısında bulunan İşkobod sınır karakolu Tacikistan'ın Özbekistan ile sınırı yakınındaki Rudaki ilçesinde yer alıyor.

Özbekistan, Tacikistan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:50 Kaynak: AA
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