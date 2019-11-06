Tacikistan'da sınır karakoluna saldırı

Tacikistan Sınır Koruma Birlikleri Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 03.23'te Sultanabad askeri birliğinin, İşkobod sınır karakoluna 20 kişilik maskeli silahlı grup saldırdı.

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