Son Dakika Haberleri: Tacikistan'da sınır karakoluna saldırı düzenlendi: 17 ölü
Son Dakika Dünya Tacikistan'da sınır karakoluna saldırı düzenlendi: 17 ölü

Tacikistan'da sınır karakoluna saldırı düzenlendi: 17 ölü

6 saat önce

Tacikistan-Özbekistan sınırında yer alan sınır karakoluna maske giymiş silahlı 20 kişi tarafından saldırı düzenlendi.

Tacikistan'da sınır karakoluna saldırı düzenlendi: 17 ölü, System.String[]

Tacikistan- Özbekistan sınırında yer alan sınır karakoluna maske giymiş silahlı 20 kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu çıkan çatışmada 15 saldırgan ve 2 sınır karakolu personeli hayatını kaybetti.

Tacikistan yerel medyasında yer alan haberlere göre, maske giymiş silahlı 20 kişi Başkent Duşanbe'nin 60 kilometre güneybatısında Rudaki bölgesindeki İşkobod Sınır Karakolu'na saldırıda bulundu. Yerel saat ile 03.00 civarı düzenlenen saldırı sonucu çıkan çatışmada, 1 güvenlik gücü personeli ve 1 de İçişleri Bakanlığı personeli hayatını kaybetti. Silahlı saldırganlardan ise 15 kişinin etkisiz hale getirildiği ve geri kalan 5 kişinin de yakalandığı belirtildi.

Ayrıca, saldırganların kullandığı araçlar ve silahlara da el koyulduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Özbekistan, Tacikistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



25 bin kişi 'hayatın değerini anlamak için' kefenleriyle 10 dakika tabuta girdi
Trump'ın azil sürecinde yeni gelişme: Üst düzey bir Amerikalı diplomat ifadesini değiştirdi Mezarlık süslenince ölen çocuğun kendilerine ait olmadığını anladılar İntihar eden 4 kardeşin evinin elektriğini kesen şirketten açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 18:01:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tacikistan'da sınır karakoluna saldırı düzenlendi: 17 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]