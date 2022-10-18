Tacikistan'da "Terörle Mücadelede Bölgesel İşbirliği" konulu konferans başladı - Son Dakika
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Tacikistan'da "Terörle Mücadelede Bölgesel İşbirliği" konulu konferans başladı

18.10.2022 15:56
Tacikistan'da "Terörle Mücadelede Bölgesel İşbirliği" konulu konferans başladı

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de "Terörle Mücadelede Bölgesel İşbirliği" konulu yüksek düzeyli konferans düzenleniyor.

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de "Terörle Mücadelede Bölgesel İşbirliği" konulu yüksek düzeyli konferans düzenleniyor.

Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tacik hükümetinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa, Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Ofisi, BM Orta Asya Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezi, Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Af Örgütü de destek sağlıyor.

Yarın sona erecek olan ve uluslararası kuruluşlar ile farklı ülkelerden çok sayıda üst düzey yetkili ve yöneticinin katıldığı konferansın açılışında, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman konuştu.

Rahman, son yıllarda terörizm ve aşırıcılıktan kaynaklanan tehditlerin giderek artığını, terörist ve aşırılık yanlısı grupların faaliyetlerinin ise giderek sınır ötesi nitelik kazandığını söyledi.

Son 2 yılda Kovid-19 salgınının hızla yayılması ve sonuçlarının bu tehditlerle mücadele sürecini daha da karmaşık hale getirdiğini ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasını kesintiye uğrattığını belirten Rahman, "Terörist gruplar, aşırılık yanlısı faaliyetlerini genişleterek, giderek daha fazla genç insanı kendine çekiyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak da dahil terör saldırılarını teşvik ederek ve gerçekleştirerek bu durumdan istifade ediyor." dedi.

Analiz ve tahminlere göre, gelecekte terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin bölgedeki varlığının ve faaliyetlerinin genişleyebileceğine işaret eden Rahman, "Bu nedenle çağdaş teknolojileri de kullanarak terör, ayrımcılık ve dini aşırıcılığın yayılmasına karşı ortak mücadelede yenilikçi yaklaşımları geliştirmeye ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Rahman, bağımsızlığının ilk yıllarında Tacikistan'ın iç savaş, aşırılık yanlısı ve terörist gruplarla karşı karşıya geldiğini, bu nedenle ülkenin söz konusu tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik tüm uluslararası çabalara aktif olarak katıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Rahman, Tacikistan'da 2016-2020 döneminde Terör ve Aşırılıkla Mücadele Ulusal Stratejisi'nin başarılı şekilde uygulanmasının, 2021-2025 dönemi için yeni bir stratejinin geliştirilmesi ve benimsenmesi için elverişli temel oluşturduğunu kaydetti.

Halihazırda bu stratejiyi uygulamak için özel bir sekreterliğin oluşturulduğuna değinen Rahman, şunları kaydetti:

"Tacikistan hükümetinin aldığı tedbirler sonucunda Suriye ve Irak'tan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 400'den fazla Tacik vatandaşı ile bu ülkelerde dini eğitim gören 5 binden fazla Tacik öğrenci, terörist ve aşırılık yanlısı gruplara katılmasını engellemek için ülkeye geri getirildi."

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Kaynak: AA

Tacikistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tacikistan'da 'Terörle Mücadelede Bölgesel İşbirliği' konulu konferans başladı - Son Dakika

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