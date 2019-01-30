Tacikistan'da Trafik Kazası: 9 Ölü
1 saat önce
Tacikistan'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti.
Tacikistan'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti.
Tacikistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Duşanbe-Horog otoyolu üzerindeki Darvaz ilçesine bağlı Carf ve Vişharv köyleri arasındaki dağlık bölgeden geçen otomobilin Pang Nehri'ne yuvarlandığı, 5'i çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Araç sürücüsünün de yaralandığı kaydedilen açıklamada, kaza nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:06 Kaynak: AA
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