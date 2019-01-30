Son Dakika Haberleri: Tacikistan'da Trafik Kazası: 9 Ölü

Tacikistan'da Trafik Kazası: 9 Ölü

1 saat önce

Tacikistan'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti.

Tacikistan'da Trafik Kazası: 9 Ölü, System.String[]
Tacikistan'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti.

Tacikistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Duşanbe-Horog otoyolu üzerindeki Darvaz ilçesine bağlı Carf ve Vişharv köyleri arasındaki dağlık bölgeden geçen otomobilin Pang Nehri'ne yuvarlandığı, 5'i çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Araç sürücüsünün de yaralandığı kaydedilen açıklamada, kaza nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:06 Kaynak: AA

Tacikistan, Güncel
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