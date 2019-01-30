Tacikistan'da Trafik Kazası: 9 Ölü

Tacikistan'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti.

Tacikistan'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti.



Tacikistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Duşanbe-Horog otoyolu üzerindeki Darvaz ilçesine bağlı Carf ve Vişharv köyleri arasındaki dağlık bölgeden geçen otomobilin Pang Nehri'ne yuvarlandığı, 5'i çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.



Araç sürücüsünün de yaralandığı kaydedilen açıklamada, kaza nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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