Tacikistan'da yıl başından beri 520 doğal afet kaydedildi - Son Dakika

Tacikistan'da bu yılın ocak-mart aylarında 520 doğal afet kaydedilirken, bu afetlerde 5 kişi hayatını kaybetti.

Tacikistan Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesi Basın Sözcüsü Umed Yusufi, ülkede yılın ilk çeyreğinde meydana gelen doğal afetlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yusufi, ocak-mart aylarında ülke genelinde sel, su taşkını, toprak kayması, çığ ve kaya düşmesinin de aralarında bulunduğu 520 doğal afetin meydana geldiğini söyledi.

Bu doğal afetlerde 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Yusufi, ayrıca afetler sonucunda yol, köprü ve elektrik hattı gibi altyapı sistemlerinin büyük ölçüde zarar gördüğünü kaydetti.

Yusufi, bu afetlerin ülke ekonomisine verdiği zararın yaklaşık 500 bin dolar olduğunu dile getirdi.

Ülke topraklarının yüzde 94'ü dağlık bölgelerden oluşan Tacikistan'da her sene meydana gelen sel, su taşkını, toprak kayması, kaya ve çığ düşmesi gibi doğal afetlerde hasar ve can kayıpları yaşanıyor.?????????????