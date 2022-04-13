Tacikistan'da yıl başından beri 520 doğal afet kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tacikistan'da yıl başından beri 520 doğal afet kaydedildi

13.04.2022 15:45
Tacikistan'da yıl başından beri 520 doğal afet kaydedildi

Tacikistan'da bu yılın ocak-mart aylarında 520 doğal afet kaydedilirken, bu afetlerde 5 kişi hayatını kaybetti.

Tacikistan'da bu yılın ocak-mart aylarında 520 doğal afet kaydedilirken, bu afetlerde 5 kişi hayatını kaybetti.

Tacikistan Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesi Basın Sözcüsü Umed Yusufi, ülkede yılın ilk çeyreğinde meydana gelen doğal afetlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yusufi, ocak-mart aylarında ülke genelinde sel, su taşkını, toprak kayması, çığ ve kaya düşmesinin de aralarında bulunduğu 520 doğal afetin meydana geldiğini söyledi.

Bu doğal afetlerde 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Yusufi, ayrıca afetler sonucunda yol, köprü ve elektrik hattı gibi altyapı sistemlerinin büyük ölçüde zarar gördüğünü kaydetti.

Yusufi, bu afetlerin ülke ekonomisine verdiği zararın yaklaşık 500 bin dolar olduğunu dile getirdi.

Ülke topraklarının yüzde 94'ü dağlık bölgelerden oluşan Tacikistan'da her sene meydana gelen sel, su taşkını, toprak kayması, kaya ve çığ düşmesi gibi doğal afetlerde hasar ve can kayıpları yaşanıyor.?????????????

YORUMLAR
500
Kırgızistan'ın sanayi üretimi ilk çeyrekte yüzde 7,3 arttı Kırgızistan'ın sanayi üretimi ilk çeyrekte yüzde 7,3 arttı Türk çayı ocak-mart döneminde en fazla Belçika'ya ihraç edildi Türk çayı ocak-mart döneminde en fazla Belçika'ya ihraç edildi

Togo Cumhuriyeti, Tacikistan, Ocak, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tacikistan'da yıl başından beri 520 doğal afet kaydedildi - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
15:26 Kıvanç Tatlıtuğ "Oğlunuzun adı neden "Kurt " olacak?" sorusunu yanıtladı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var
15:25 CHP Sözcüsü'nden bomba gaf: Ülkemizdeki en büyük sorun genel başkanımız
15:22 Putin'i sinirlendirecek gelişme! Finlandiya'nın ardından İsveç de NATO üyeliği için adım attı
15:15 AK Partili vekil Hülya Nergis'ten hayat pahalılığı yorumu: Biz de biliyoruz, inşallah bunlar aşılacak
15:11 Takdir toplayan hareket! Voleybolcu Hande Baladın koşamayanlar için koşacak
15:08 Mehmet Fatih Çıtlak'ın dil sürçmesi sosyal medyanın gündemine oturdu: Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor
15:06 Fenerli amigo yürekleri ağza getirdi! Mecidiyeköy'de otelin çatısına çıkıp bayrak indirmeye kalktı
14:57 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 2. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Defne ve Sadun yüzleşiyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 15:56:12. #1.11#
SON DAKİKA: Tacikistan'da yıl başından beri 520 doğal afet kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement