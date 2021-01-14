Tacikistan ekonomisi 2020'de yüzde 4,5 büyüdü - Son Dakika

Tacikistan'ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) geçen yıl yüzde 4,5'lik büyüme kaydetti.

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2020'de ülkede GSYH yüzde 4,5 artarak 82,5 milyar somona (7,3 milyar dolar) ulaştı. Yıllık enflasyon ise yüzde 9,4 olarak gerçekleşti.

Verilere göre, 2020'de ülke GSYH'sinde yüzde 22,6 ile en fazla paya tarım sektörü sahip oldu. Bu dönemde sanayi sektörü yüzde 17,4, ticaret sektörü yüzde 15,9, vergiler ise yüzde 9,1'lik pay aldı.

Tacik makamları daha önce, 2020'de ülke GSYH'sinin yüzde 7,8 büyüyeceğini tahmin etmiş, Kovid-19'dan kaynaklanan kriz nedeniyle bu rakamı revize ederek, GSYH'nin yüzde 4,7 büyüyeceğini, enflasyon oranının ise yüzde 7 olacağını öngörmüştü.

Tacikistan'ın GSYH'si ise 2019'da yüzde 7,5 büyüyerek 77,3 milyar somona (7,9 milyar dolar) ulaşmıştı.