Tacikistan ekonomisi 9 ayda yüzde 4,2 büyüdü - Son Dakika

Tacikistan'ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) yılın ilk dokuz ayında yüzde 4,2'lik büyüme kaydetti.

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yılın ocak-eylül döneminde ülkede GSYH yüzde 4,2 artarak 55,6 milyar somona (5,3 milyar dolar) ulaştı.

Verilere göre yılın ilk dokuz ayında ülke GSYH'sinde yüzde 23,9 ile en fazla paya tarım sektörü sahip oldu. Bu dönemde ülke GSYH'sinde sanayi sektörü yüzde 17,9, ticaret sektörü yüzde 16,3, vergiler yüzde 9,6, inşaat sektörü yüzde 7,5, taşımacılık sektörü ise yüzde 7,2 pay aldı.

Ülkede bu dönemde tarım sektörü yüzde 8,1'lik artış gösterirken, toptan ve perakende ticaret yüzde 7,3, hizmetler sektörü yüzde 4,5, taşımacılık sektörü yüzde 0,6 geriledi.

Bu dönemde tüm kaynaklardan ekonomiye yapılan yatırım hacmi yüzde 6,9 azalarak 7,6 milyar somon (737,2 milyon dolar) oldu.

Tacik makamları daha önce, 2020'de ülke GSYH'sinin yüzde 7,8 büyüyeceğini tahmin etmiş ancak Kovid-19'dan kaynaklanan kriz nedeniyle bu rakamı revize ederek, bu yıl GSYH'nin yüzde 4,7 büyüyeceğini öngörmüştü.

Tacikistan'ın GSYH'si geçen yılın ilk yarısında yüzde 7,5 büyümüş, bu çerçevede sanayi üretimi yüzde 12,5, tarım sektörü ise yüzde 10,8 artış göstermişti.