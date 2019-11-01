Son Dakika Haberleri: Tacikistan ekonomisi 9 ayda yüzde 7,2 büyüdü
Son Dakika Güncel Tacikistan ekonomisi 9 ayda yüzde 7,2 büyüdü

Tacikistan ekonomisi 9 ayda yüzde 7,2 büyüdü

7 saat önce

Tacikistan'ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) yılın ilk dokuz ayında yüzde 7,2'lik büyüme kaydetti.

Tacikistan ekonomisi 9 ayda yüzde 7,2 büyüdü, System.String[]

Tacikistan'ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) yılın ilk dokuz ayında yüzde 7,2'lik büyüme kaydetti.

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yılın ocak-eylül döneminde ülkede GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artarak 52,3 milyar 878 milyon somona (5 milyar 123,8 milyon dolar) ulaştı.

Açıklamaya göre, ülkede bu dönemde sanayi üretimi yüzde 3,3, tarım sektörü yüzde 7,1, hayvancılık sektörü yüzde 7,1, hizmetler sektörü ise yüzde 3,1'lik artış gösterdi.

Resmi verilere göre, geçen yıl Tacikistan'ın GSYH'si yüzde 7,3 artarak 68,8 milyar Somon'u (7,2 milyar dolar) oluşturmuştu.

Bu yıl ülke GSYH'sinin 78,2 milyar Somon'a (8,2 milyar dolar) ulaşması öngörülüyor.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Tacikistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:22 Kaynak: AA
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