Tacikistan'ı 2021'de 517 bin turist ziyaret etti - Son Dakika

Tacikistan'ı geçen sene 517 bin turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Tacikistan İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 2021'de ülkeyi ziyaret eden turist sayısı bir önceki seneye nazaran yüzde 26,6 artışla 517 bin oldu.

Açıklamaya göre, geçen sene ülkeye gelen turist sayısı 2020'ye kıyasla 107,5 bin arttı.

Geçen yıl turistlerin 467,8 bini Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden, 49,8 bini ise diğer ülkelerden geldi. Tacikistan'a en fazla turist gönderen ülke sınır komşusu Özbekistan oldu.

2019'da 1,3 milyon turist ziyaret ettiği Tacikistan'a 2020'de gelen turist sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 3 kattan fazla düşerek yaklaşık 400 bin olmuştu.