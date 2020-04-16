Tacikistan'ı ziyaret eden turist sayısı ilk çeyrekte yüzde 42 arttı - Son Dakika

Tacikistan'ı ziyaret eden yabancı turist sayısının yılın ilk üç ayında yıllık bazda yüzde 42,1 artarak 288 bini aştığı bildirildi.

Tacikistan İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, yılın ocak-mart aylarında ülkeye gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,1 artış gösterdi.

Açıklamaya göre, bu dönemde 288,4 bin yabancı turistin ziyaret ettiği ülke, en çok Özbekistan (197 bin), Rusya (43,2 bin), Kırgızistan (37,1 bin), Kazakistan (4,7 bin), Afganistan (3 bin) ve Çin (1,2 bin) vatandaşlarını ağırladı. Bu dönemde Türkiye'den ise 900 kişi Tacikistan'ı ziyaret etti.

Henüz koronavirüs tespiti açıklanmayan Tacikistan, salgının ülkeye girmesini önlemek amacıyla mart ayından başlayarak komşu ülkelerle sınırlarını kapatırken, 10 Nisan itibarıyla ise tüm yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye giriş ve çıkışlarını geçici olarak durdurdu.