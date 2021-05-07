Tacikistan ile Afganistan arasındaki Pyanj Irmağı'nda bir köprü daha kurulacak - Son Dakika

Tacikistan ile Afganistan'ı Pyanj Irmağı üzerinden bir köprü daha bağlayacak.

Tacikistan Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Azim İbrahim başkanlığında Tacikistan ile Afganistan'ı Pyanj Irmağı üzerinden bağlayacak 8. köprü inşaatına ilişkin Avrupa Birliği (AB), Ağa Han Vakfı ile iki ülke yetkililerinin katıldığı toplantı düzenlendi.

Afganistan Ekonomi Bakanı Karim Hamed Faryabi'nin çevrim içi katıldığı toplantıda, Tacikistan'ın Farhor bölgesindeki Kokul kasabasını Afganistan'ın Tahor vilayetindeki Oyhonım köyüne bağlayacak yeni köprü inşaatıyla ilgili meseleler ele alındı.

Toplantıda konuşan İbrahim, iki ülke arasında 8'incisi olması planlanan bu köprünün AB'nin mali destekleriyle Ağa Han Vakfı tarafından yaptırılacağını kaydederek, söz konusu köprü inşaatının en kısa zamanda başlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Toplantının sonunda katılımcılar, projenin bir an önce başlatılması konusunda mutabık kaldı.

180 metre uzunluğunda olması planlanan köprü projesi kapsamında, Tacikistan'ın Farhor ve Vose ilçelerini birbirlerine bağlayacak 50 kilometrelik otoyol inşaatı ile 18 kilometrelik otoyol tamiratı da öngörülüyor.

16 milyon avroya mal olması beklenen proje, Pakistan-Afganistan-Tacikistan Bölgesel Entegrasyon Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilecek.

Tacikistan ile Afganistan arasındaki 1344 kilometre uzunluğundaki ortak sınırın 1135 kilometresini Pyanj Irmağı belirlerken, bu ırmak üzerinde daha önce inşa edilen 7 köprünün 6'sı Ağa Han Vakfı, biri ise ABD hükümeti tarafından finanse edildi.